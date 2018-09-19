Мамочка Поля Погба в танце показала Жозе Моуринью, кто тут королева Манчестера

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал видео, как его мать Йео танцует с колонкой и айфоном под трек Ego Уилли Уильяма.

«Радость, это в моей крови. Не могу с моей мамы, ха-ха», – написал Погба в инстаграме.

На заднем фоне слышно, что Поль отдыхает не один, и танцу матери аплодируют его дружочки.

В конце второго видео Йео показала что-то отдаленно похожее на дэб – движение, которым Поль праздновал забитые мячи. Дама сделала это под одобрительные крики молодых людей.

Погба-младший сыграл в пяти матчах чемпионата Англии-2018/19 и забил два мяча с пенальти.

25-летний футболист летом стал чемпионом мира в составе сборной Франции и находится в ссоре с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Брата Погба не взяли в донный немецкий клуб, потому что он слишком толстый

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