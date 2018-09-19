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Мамочка Поля Погба в танце показала Жозе Моуринью, кто тут королева Манчестера
А ваши предки дрыгаются под рэп новой школы?
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал видео, как его мать Йео танцует с колонкой и айфоном под трек Ego Уилли Уильяма.
«Радость, это в моей крови. Не могу с моей мамы, ха-ха», – написал Погба в инстаграме.
На заднем фоне слышно, что Поль отдыхает не один, и танцу матери аплодируют его дружочки.
В конце второго видео Йео показала что-то отдаленно похожее на дэб – движение, которым Поль праздновал забитые мячи. Дама сделала это под одобрительные крики молодых людей.
- Погба-младший сыграл в пяти матчах чемпионата Англии-2018/19 и забил два мяча с пенальти.
- 25-летний футболист летом стал чемпионом мира в составе сборной Франции и находится в ссоре с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Брата Погба не взяли в донный немецкий клуб, потому что он слишком толстый
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