Стыд Пятова, крутой рейд Исмаили и голасо Майкона в адском триллере «Шахтер» – «Хоффенхайм»

В матче первого тура группы F Лиги чемпионов «Шахтер» принимал «Хоффенхайм».

«Деревенские» повели уже на шестой минуте. Арбитр Якоб Кехлет не свистнул после серии жестких стыков в середине поля, и гости провели атаку. Леонардо Биттенкур идеально отдал к линии штрафной на подключившегося Флориана Гриллича, и полузащитник расстрелял Андрея Пятова.

Донецкий клуб отыгрался в середине первого тайма. Жуниор Мораес подсунул мяч на левый фланг на ход Исмаили. Бразильский латераль убежал от Нордтвейта, убрал его на замахе в штрафной, пошел в центр и носком проткнул мяч в дальний угол мимо голкипера немцев.

Ближе к перерыву «Хоффенхайм» снова вышел вперед. После подачи с углового Пятов неудачно вышел из ворот, Ховард Нордтвейт опередил его и головой воткнул мяч в сетку.

«Шахтер» спасся лишь на 81-й минуте. Давление на ворота Оливера Бауманна усиливалось, и Майкон неотразимо выстрелил из-за штрафной.

2:2 – «горняки» дома сыграли вничью с немецким клубом.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Шахтер» проведет против «Лиона», «Хоффенхайм» встретится с «Манчестер Сити».

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