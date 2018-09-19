Криштиану Роналду схватил прямую красную в первом матче «Ювентуса» в ЛЧ с «Валенсией» и разревелся

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии».

На 29-й минуте португалец вбегал в штрафную под присмотром Джейсона Мурильо. У защитника при небольшом столкновении с Криштиану подкосились ноги, Роналду увидел это и потрогал Мурильо по волосам. Джейсон быстро вскочил и пошел на соперника, игроки «Валенсии» вписались за партнера.

Арбитр Феликс Брых долго совещался с дополнительным рефери в штрафной и удалил португальца. Криш сел на газон, долго сдерживал слезы и, похоже, все же разревелся.

Это дебютный матч Роналду за «Ювентус» в Лиге чемпионов. И он мог бы быть получше.

Главная звезда туринского клуба точно пропустит домашний матч против «Янг Бойз» и может не сыграть в третьем туре на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед».

«Ювентус» не зависит от Криша так, как «Реал». Но даже без голов Роналду помогает «Турину»

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