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Фанаты «Реала» встретили аплодисментами Костаса Маноласа из «Ромы» за вынос «Барсы» в прошлой ЛЧ

Фанаты «Реала» встретили аплодисментами Маноласа за вынос «Барсы» в прошлой ЛЧ
Eurosport

1 час назад

Злорадство болельщиков «бланкос» не знает границ.

«Рома» на выезде встречается с мадридским «Реалом» в первом туре Лиги чемпионов.

Защитник римского клуба Костас Манолас получил персональные аплодисменты на «Сантьяго Бернабеу». Причем громче других его приветствовали фанаты «Реала».

«Кажется, Манолас довольно популярен среди болельщиков «Мадрида», – написал твиттер «Ромы» и добавил подмигивающий эмодзи.

Костас забил третий мяч в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов-2017/18 против «Барселоны». Этот гол выбил из турнира каталонцев и пропустил «Рому» в 1/2 главного еврокубка.

  • Римляне уступили «Барсе» на «Камп Ноу» со счетом 1:4, но отыгрались на «Стадио Олимпико» – 3:0. Последним каталонцев с углового на 82-й минуте похоронил как раз Манолас.
  • После первого тайма «Рома» летит «Реалу» со счетом 0:1 после удара со штрафного Иско Алькаркона.

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