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Ренату Саншиш спустя 2 года 4 месяца забил-таки первый гол за «Баварию» – и сразу родному клубу

Саншиш спустя 2 года 4 месяца забил-таки первый гол за «Баварию»
Eurosport

43 мин. назад

Некрасиво было ждать команду, которая тебя воспитала.

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншиш забил первый мяч за мюнхенский клуб.

На 54-й минуте матча с «Бенфикой» португалец разогнал быструю атаку и отдал правее на Роберта Левандовского. Форвард отдал Франку Рибери, тот дальше на Хамеса Родригеса, колумбиец навесил во вратарскую, где Саншиш замкнул передачу и добавил мяч в сетку.

Это первый гол Ренату в составе чемпионов Германии. Он перешел в «Баварию» в мае 2016-го и не забил ни одного мяча в том сезоне Бундеслиги.

  • Сезон-2017/18 португалец провел в «Суонси», но тоже не положил за валлийцев ни одной банки.
  • Саншиш – воспитанник «Бенфики», он попал к «орлам» в девятилетнем возрасте и продажей в Мюнхен принес клубу 35 миллионов евро.

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