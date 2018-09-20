Марко Асенсио – нереальный жук: сделал рулетку сквозь Даниэле де Росси и ударил не глядя

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио сотворил невероятную красоту в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

На 80-й минуте Иско наступал на защитника на левом краю штрафной и отдал передачу на Асенсио. Марко поставил спину Даниэле де Росси, красиво развернулся и вышел к воротам.

Но испанцу показалось, что это недостаточно красиво, поэтому при ударе отвернулся от голкипера, но Робин Ульсен отразил пижонский выстрел Асенсио.

«Реал» уверенно расчирикал «Рому» со счетом 3:0 после голов Иско, Гарета Бэйла и Мариано Диаса.

Асенсио получил место в составе после трансфера Криштиану Роналду в «Ювентус». У него 4 ассиста в первых четырех матчах Примеры.

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