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Эта «Рома» бракованная. Вот 10 нормальных Ром, которые сыграли бы с «Реалом» в ЛЧ не хуже
Дрим-тим Романа Абрамовича.
«Рома» приехала в Мадрид на матч ЛЧ с «Реалом». Зря. Итальянцев разорвали в клочья – пусть скажут спасибо Ульсену, что в их ворота влетело всего три мяча. По голу забили Иско, Бэйл и Мариано.
- В следующем туре «Рома» примет «Викторию» из сладкого чешского города Пльзень. Свиданка пройдет 2 октября.
- В чемпионате Италии у «волков» тоже все плохо – только 5 очков после четырех туров. Это уже на 7 меньше, чем у «Ювентуса».
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