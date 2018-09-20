Эта «Рома» бракованная. Вот 10 нормальных Ром, которые сыграли бы с «Реалом» в ЛЧ не хуже

«Рома» приехала в Мадрид на матч ЛЧ с «Реалом». Зря. Итальянцев разорвали в клочья – пусть скажут спасибо Ульсену, что в их ворота влетело всего три мяча. По голу забили Иско, Бэйл и Мариано.

В следующем туре «Рома» примет «Викторию» из сладкого чешского города Пльзень. Свиданка пройдет 2 октября.

В чемпионате Италии у «волков» тоже все плохо – только 5 очков после четырех туров. Это уже на 7 меньше, чем у «Ювентуса».

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