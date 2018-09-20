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В Гвардиолу полетит много хейта. Как Пепу реагировать на неудобные вопросы
Гвардиола вряд ли читает комментарии и точно не понимает по-русски, поэтому его молчание вполне логично.
19 сентября – не самый простой осенний день. Он получился черным для сразу нескольких людей, которых считают гениями. Роналду впервые удалился в ЛЧ, у Гончаренко отобрали два гола в Чехии, а Пеп внезапно проиграл «Лиону».
Гвардиола причастен к фейлу только отчасти. Ключевых решений в матче он не принимал (Пеп отбывает дисквалификацию за рамсы в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов), но испанца все равно смешают с чем-то малоприятным и поиздеваются в комментариях. Лучший ответ на язвы и набросы – молчание.
– Пеп, скажите, почему сидит Сане, который вообще-то лапочка, лучшик и гений?
Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити» – «Лион»Getty Images
– Пеп, а почему у вас состав в 3,12915129151 раз дороже, а забили вы в два раза меньше?
Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити» – «Лион»Getty Images
– Каково это быть последним в группе с «Лионом», «Хоффенхаймом» и «Шахтером»?
Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити» – «Лион»Getty Images
– Чего, без Месси ничего не можете? Ха-ха.
Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити» – «Лион»Getty Images
– Каково это быть немножко Дмитрием Нагиевым?
Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити» – «Лион»Getty Images
– Из-за вас сгорел миллион экспрессов? Вам вообще нормально живется?
Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити» – «Лион»Getty Images
– «Манчестер Сити» – команда на сезон. В этом году вас ждет провал. Прокомментируйте.
Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити» – «Лион»Getty Images
«Манчестер Сити» – «Лион» – 1:2