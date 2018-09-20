Eurosport
Все 4 эпичных гола грандиозного камбэка ЦСКА в Пльзени
Команда Виктора Гончаренко была плоха в первом тайме и шикарна во втором.
ЦСКА совершил эпичный камбэк на старте ЛЧ против «Виктории».
«Виктория» давила весь первый тайм, и на 29-й минуте преимущество хозяев вылилось в гол Михала Кременчика.
25-летний чех не успокоился и на 41-й минуте добавил пропущенных голов Игорю Акинфееву.
Армейцы хлебнули озверина в перерыве, и уже на первых минутах второй половины встречи Федор Чалов отыграл один гол.
В конце матча судья Бенуа Бастьен отменил сразу два мяча «красно-синих», но в добавленное время сжалился и указал на точку. Никола Влашич реализовал 11-метровый и принес ЦСКА очко – 2:2.
- В следующем туре ЦСКА играет дома. Но с «Реалом» (2 октября).
- «Виктория» в тот же день поедет в Рим к «Роме».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте