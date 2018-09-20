Все 4 эпичных гола грандиозного камбэка ЦСКА в Пльзени

ЦСКА совершил эпичный камбэк на старте ЛЧ против «Виктории».

«Виктория» давила весь первый тайм, и на 29-й минуте преимущество хозяев вылилось в гол Михала Кременчика.

25-летний чех не успокоился и на 41-й минуте добавил пропущенных голов Игорю Акинфееву.

Армейцы хлебнули озверина в перерыве, и уже на первых минутах второй половины встречи Федор Чалов отыграл один гол.

В конце матча судья Бенуа Бастьен отменил сразу два мяча «красно-синих», но в добавленное время сжалился и указал на точку. Никола Влашич реализовал 11-метровый и принес ЦСКА очко – 2:2.

В следующем туре ЦСКА играет дома. Но с «Реалом» (2 октября).

«Виктория» в тот же день поедет в Рим к «Роме».

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