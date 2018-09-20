Eurosport
«Реал Мадрид» накидал «Роме» 3, а мог 333. Вот доказательства (гипергол Мариано Диаса прилагается)
Есть жизнь и без Криштиану.
Мадридский «Реал» не заметил, что на «Бернабеу» приехала римская «Рома».
На представлении игроков фанаты отдельно поприветствовали Костаса Маноласа. Греческий защитник забил тот самый мяч, который вышвырнул «Барселону» из Лиги чемпионов-2017/18. Такое в Мадриде не забывают.
На 36-й минуте Иско отлично принял мяч – после передачи Гарета Бэйла на левый фланг испанец обработал пас пяткой.
За минуту до конца основного времени первого тайма Алькаркон вывел «Реал» вперед. Он отлично пробил с установленного почти на линии штрафной стандарта. Мяч перелетел над стенкой и приземлился в свободный угол ворот.
На старте второго тайма Марсело подключился к атаке и нашел в штрафной Бэйла – валлиец звякнул в перекладину.
К часу игры Гарет все же забил. «Реал» легко расправился с нападением «Ромы» и запустил ответную атаку. В две передачи мадридский клуб вышел из обороны, а передача Луки Модрича взрезала защиту римлян. Бэйл убежал от соперника по левому полуфлангу и послал мяч в дальний угол.
Ближе к финальному свистку игра раскрылась. Мариано Диас, вышедший вместо Бэйла, потерроризировал итальянцев забегами. Скорость новой семерки «Реала» была слишком высокой, с дриблингом Диаса справился лишь третий соперник.
А еще через минуту Марко Асенсио сотворил нереальную красоту – развернулся через Де Росси и пробил не глядя. Жаль, Ульсен отбил и испортил турбомомент.
На 91-й минуте Марсело вспомнил про дух убийцы и отдал еще одну перспективную передачу на Мариано. Доминиканец развернулся и отлично бахнул в дальнюю девятку.
- 3:0 – трехкратный действующий победитель Лиги чемпионов разгромил полуфиналиста последнего розыгрыша.
Эта «Рома» бракованная. Вот 10 нормальных Ром, которые сыграли бы с «Реалом» не хуже