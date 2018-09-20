За Пльзень против ЦСКА выходил футболист с БАС. Он страдает, как Риксен, и мечтает быть, как Хокинг

«Виктория» из Пльзени пропустила от ЦСКА на 95-й минуте и упустила победу, но чешской команде совершенно точно не в чем себя упрекнуть. Первый тайм хозяева провели превосходно: они не допускали шансов у своих ворот и положили два гола в противоположные. Футболисты «Виктории» решили главную задачу, выложившись на поле за себя и за того парня.

«За себя и за того парня» – это не надоевший журналистский штамп, а суровая правда. С начала 2015 года игроки «Виктории» рубятся не только за себя, но и за Мариана Чижовски – именно тогда, 3,5 года назад, у защитника из Пльзени обнаружили боковой амиотрофический склероз (иначе – болезнь Лу Герига). С тех пор Чижовски борется за жизнь, а в «Виктории» не забывают своего бывшего товарища: команда посвятила ему победу в чемпионате Чехии-2014/15.

Боковой амиотрофический склероз – медленно прогрессирующее неизлечимое заболевание. При нем происходит поражение верхних и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и атрофии мышц. Смерть наступает от инфекций дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.

Из известных игроков этой болезнью страдает бывший полузащитник «Рейнджерс» и «Зенита» Фернандо Риксен – голландец уже потерял способность двигаться и общается с близкими при помощи компьютерных технологий.

В «Виктории» поддержали Чижовски единственно правильным способом: несмотря на то, что в последний раз он выходил на поле в 2014 году, его контракт с клубом по-прежнему активен. Деньги, которые Чижовски получает от «Виктории», идут на дорогостоящее лечение. В Пльзени не бросили футболиста в трудную минуту и помогают ему по мере сил, хотя и понимают, что трагический конец, скорее всего, неизбежен.

Всемирно известный физик Стивен Хокинг прожил с боковым амиотрофическим склерозом почти 60 лет.

Повышению внимания к проблеме БАС посвящен флешмоб Ice Bucket Challenge. Американец Кори Гриффин задумался о его создании после того, как болезнь Лу Герига обнаружили у его друга Пита Фрейтса – бывшего профессионального бейсболиста Бостонского колледжа.

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