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2 гола и ассист, которыми Поль Погба спасал карьеру своему недругу на тренерском мостике

2 гола и ассист, которыми Погба спасал карьеру своему недругу на тренерском мостике
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 6 ч. назад

С Жозе простава.

Будущее Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед» по-прежнему окутано мраком, но выезд в Швейцарию слегка подправил ситуацию. За Особенного постоял Поль Погба.

На 35-й минуте чемпион мира с линии штрафной неотразимым ударом выстрелил в девятку.

В конце первого тайма защитник «Янг Бойз» Кевин Мбабу сыграл рукой в своей зоне. Погба взялся исполнять 11-метровый и решил задачу куда лучше, чем с «Бёрнли».

А на 65-й минуте Погба напомнил, что он еще и шикарный плеймейкер. Антони Марсьяль отблагодарил земляка за пас.

Летом Погба хотел уйти из «МЮ» из-за конфликта с Жозе Моуринью, но португалец уговорил Поля остаться в Манчестере до лета 2019-го.

  • 2 октября «МЮ» примет на «Олд Траффорд» «Валенсию».
  • Поль забил 4 мяча в 6 официальных матчах сезона-2018/19.

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