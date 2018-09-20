Топам нужно срочно выкрасть Нагельсманна из Германии. По таланту и экспрессии он не уступит Моуринью

Немногочисленные болельщики «Хоффенхайма» бродили по Харькову с таким безразличным и скучающим видом, словно приехали на игру Кубка Германии на ранней стадии, а не матч Лиги чемпионов. Меланхолию объяснил усатый дядька по имени Клаус: «Шахтер» очень сильный, у этой команды бешеная атака – не зря же они в прошлом сезоне чуть не прошли в четвертьфинал. Думаю, проиграем 1:2».

«Будет ничья. Нагельсманн что-то придумает, он умеет удивлять, – подключился к разговору не уступающий Тимати по татуировкам обладатель платиновой шевелюры Адальберт. – У нас не самая мощная команда в Европе, но зато топовый тренер. Не зря же ему летом звонили из «Реала». Юлиан хочет развиваться шаг за шагом, поэтому выбрал «Лейпциг». Мы понимает, что он перерос «Хоффенхайм», поэтому пожелаем ему в следующем сезоне счастливого пути».

Юлиан НагельсманнGetty Images

Тренер привил команде чувство стиля и поднял в топы, благодаря чему «Хоффенхайм» все реже прикладывают в Германии обидным прозвищем «деревенщины». В прошлом сезоне команда Юлиана проиграла в квалификации Лиги чемпионов будущему финалисту «Ливерпулю», а теперь вышла в групповой турнир напрямую.

31-летний Нагельсманн упивается популярностью и напоминает рок-звезду. Год назад самый молодой тренер в Бундеслиги (теперь и Лиги чемпионов) заявился на финал Кубка Германии в красном пальто, которое затем продал на eBay. В августе немецкий денди неожиданно сравнил себя с женщиной и выщипал брови, а за день до игры с «Шахтером» заигрывал с журналистами: «К выбору костюма на игру я подойду с той же щепетильностью, что и к тактике».

Тренер не обманул – он щеголял в технической зоне в жилетке, белоснежной рубашке и мокасинах, а на поле выпустил смелое для выезда сочетание 3-4-3. Нагельсманн все сделал правильно. Горняки потеряли летом Бернарда, Феррейру и человека-телепорта Фреда, который следил за порядком в середине поля. Бразилец умотал в «МЮ» за 59 млн евро, а заменивший его соотечественник Алан Патрик уступает в мобильности и технике – первый мяч «Шахтер» пропустил после провала в его зоне.

Шахтер – Хоффенхайм, Исмаили против КрамаричаGetty Images

Летом чемпион Украины едва не потерял главного тренера Паулу Фонсеку, но женитьба на украинке и увеличение жалования до четырех млн евро в год (это больше, чем у всех тренеров команд УПЛ вместе взятых) убедили португальца отказаться от приглашения «Вест Хэма». Резервов для построения обновленной команды у тренера маловато – в нападении нет альтернативы Мораесу, украинцы Болбат и Коваленко не тянут, ветеран Пятов привозит все чаще, а усилить игру может только игрок бразильской молодежки Майкон. Его чудесный гол в ворота «Хоффе» вырвал ничью, но пока непонятно, готов ли он стабильно играть на высоком уровне.

«Шахтер» отыгрался дважды в матче благодаря потрясающей игре Тайсона и мощной поддержке жен бразильских легионеров – дамы болеют неистово и отчаянно. В этом сезоне к ним присоединилась супруга Жуниора Мораеса, который до этого выступал за «Динамо». В Бразилии Присцилла профессионально занималась серфингом, но оставила спорт и теперь все внимание уделяет семье и мужу.

Несмотря на много голов, всех затмил Нагельсманн. Испепеляющий прессинг его команды без звезд и стремительные переходы из обороны в атаку издергали горняков, а поведение Юлиана в технической зоне настолько экспрессивное и местами забавное, что глаз не оторвать. После первого пропущенного «Хоффенхаймом» гола он отогнал болбоев и сам подавал мячи.

Стоило немцам снова выйти вперед, как Юлиан закатал рукава рубашки и исполнил что-то похожее на гопак. Дерзкий немец постоянно доставал резервного арбитра после каждого столкновения игроков и ехидно ухмылялся – кажется, совсем скоро большой европейский клуб возглавит тренер, не уступающий по харизме Моуринью и Клоппу.

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