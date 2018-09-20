Eurosport
Обзор рубки «Ювентуса» и «Валенсии» в Лиге чемпионов в гифках с летучими мышами
Кровопийцы против туринцев.
В первом туре Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Валенсию» – 2:0. Матч оказался насыщен событиями, о которых нам помогут рассказать его участники – летучие мыши, тотемное животное «Валенсии».
- В результате удаления Роналду, скорее всего, пропустит выезд на «Олд Траффорд» к «МЮ».
- В следующем туре Лиги чемпионов «Ювентус» примет «Янг Бойз», а «Валенсия» поедет к «Манчестер Юнайтед» – матчи пройдут 2 октября.
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