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Обзор рубки «Ювентуса» и «Валенсии» в Лиге чемпионов в гифках с летучими мышами

Обзор рубки «Ювентуса» и «Валенсии» в гифках с летучими мышами
Артем Мазилкин

8 ч. назадОбновлено 7 ч. назад

Кровопийцы против туринцев.

В первом туре Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Валенсию» – 2:0. Матч оказался насыщен событиями, о которых нам помогут рассказать его участники – летучие мыши, тотемное животное «Валенсии».

  • В результате удаления Роналду, скорее всего, пропустит выезд на «Олд Траффорд» к «МЮ».
  • В следующем туре Лиги чемпионов «Ювентус» примет «Янг Бойз», а «Валенсия» поедет к «Манчестер Юнайтед» – матчи пройдут 2 октября.

Публикации Артема Мазилкина до помутнения рассудка:

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