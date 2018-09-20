Удаление и слезы Роналду, шок Гвардиолы и спасение ЦСКА в допвремя. Главное о Лиге чемпионов в среду

Голы: Исмаили 27’, Майкон 81 – Гриллич 6’, Нордтвейт 38’

Что нужно знать: Юлиан Нагельсманн, самый молодой тренер Европы, добрался до Лиги чемпионов в 31 год и 58 дней. При этом немец опередил на 41 день Виктора Гончаренко, который 10 лет назад дебютировал в турнире с БАТЭ. Старт нормальный – «Хоффенхайм» играл с четким тренерским рисунком и дважды вел в счете, но «Шахтер» вытащил ничью на классе латиноамериканцев.

Что нужно увидеть: гол Исмаили – защитник «Шахтера» классно прошел по флангу и прошил вратаря в падении ударом шведой. Остальные голы – тут.

Цифры матча: 15. Именно столько голов из последних 17 в Лиге чемпионов за Донецк забили игроки из Южной Америки. Бразильцы – 12 из этих 15.

Голы: Тальяфико 46’, 90’, Ван де Бек 77’

Что нужно знать: в конце прошлого сезона босс «Аякса» Эдвин ван дер Сар получил разнос от болельщиков за слабую команду прямо возле клубного автобуса. Пощечина сработала: теперь в Амстердаме классный ростер с ветеранами и голодными янгстерами. АЕК чудом не пропустил больше, а «Бавария» и «Бенфика» в группе E насторожились.

Что нужно увидеть: Николас Тальяфико вообще-то защитник, но его вдруг прорвало на дубль. Особенно круто второй гол – парашют с острого угла в дальний угол.

Цифры матча: 2006. Донни ван де Бек – первый голландец со времен Клас-Яна Хунтелара в 2006-м, который забил за «Аякс» в дебютном матче ЛЧ. Что интересно, Ван де Бек в матче с АЕК вышел на замену – кому бы вы думали? – Хунтелару.

Голы: Погба 35’, 44’ (п), Марсьяль 66’

Что нужно знать: швейцарцы сломались чисто из-за разницы в классе. При том, что они перебили «МЮ» (18-16) и имели практически одинаковые показатели по ударам в створ (4-5) и владению (44%-56%), «дьяволы» просто идеально распорядились моментами. Всему виной Поль Погба – у него два гола и ассист.

Что нужно увидеть: это первый мяч Погба – просто оцените технику удара. Она перенесет вас в счастливый июль и финал ЧМ-2018.

Цифры матча: 37. За 10 минут в Берне Поль Погба забил столько же голов в Лиге чемпионов, сколько за 37 предыдущих матчей в турнире.

Голы: Пьянич 45’ (п), 51’ (п)

Что нужно знать: Криштиану Роналду несправедливо удалили! Феликс Брых точно погорячился, когда выставил португальца вон на 29-й минуте за незловредный психозик. А еще в этой игре Брых назначил три пенальти – один из них вытащил Войцех Шченсный в дополнительное время. Как там Денис Черышев? Вышел на последние полчаса игры, но не то чтобы был заметен.

Что нужно увидеть: Криштиану Роналду несправедливо удалили! И он, кажется, даже прослезился.

Цифра матча: 1. Это первая красная карточка Криштиану Роналду за 154 матча в Лиге чемпионов. Но поскольку, как вы уже убедились, Криштиану Роналду несправедливо удалили, счетчик нужно обнулить.

Голы: Силва 67’ – Корне 26’, Фекир 43’

Что нужно знать: команда Гвардиолы выдала перфоманс в духе сборной Германии с ЧМ-2018. Страшная самоуверенность в своем преимуществе вылилась в стыдные индивидуальные ошибки: за фейл Делфа наказание выдвинул Корне, а Фекир классно врубил прессинг и деклассировал Фернандиньо.

Что нужно увидеть: мощный гегенпрессинг и гол Фекира, которые объясняют, почему Набиля так хотел купить Клопп прошлым летом.

Цифра матча: 4. «Ман Сити» – первая команда из Англии, которая проиграла в Лиге чемпионов четыре матча подряд. Звучит обидно, потому что даже «Лестер» или «Лидс» такого не допустили.

Голы: Левандовский 10’, Саншиш 54'

Что нужно знать: у «Баварии» настолько короткий список здоровых футболистов, что с первых минут против бывшего клуба вышел Ренату Саншиш. Дебютный матч в сезоне, но зато какой – сразу гол. Парню стоя хлопали даже местные болельщики – надо же поддержать родного в трудную минуту. А вот Хамеса проводили на замену мощнейшим свистом – да, в Лиссабоне не любят бывших мажоров из «Порту».

Что нужно увидеть: да вот гол Саншиша. Все сделал сам – такой талант пропадал!

Цифры матча: 27. Это не просто первый гол Саншиша в сезон – это его первый мяч за «Баварию» за 27 матчей. Больше того, парень не участвовал в официалках с января – в последний раз в Кубке Англии за, прости господи, «Суонси».

Голы: Иско 45’, Бэйл 58’, Диас 90’

Что нужно знать: у «Ромы» все шансы надолго оккупировать четвертую строчку в группе с ЦСКА и Пльзенью. Ну да, «Реал» был хорош, но «Рома» – просто ужас. Робин Ульсен сделал девять сэйвов, «Мадрид» 30 раз пробил по воротам, больше трети матча прошли возле штрафной гостей. На «Бернабеу» будто предвкушали казнь и даже заранее поддержали защитника соперников Маноласа.

Что нужно увидеть: гол Мариано Диаса. Отличный крученый в девятку мяч после удара из-за штрафной – видимо, такие вещи переходят в «Реале» по наседству вместе с семеркой.

Цифры матча: 43. Вот ровно столько матчей подряд «Реал» забивает в Лиге чемпионов. Шикарная серия, которая началась после поражения от «Барсы» в полуфинале ЛЧ-2011. Естественно, никого и близко нет рядом с этим рекордом.

Голы: Крменчик 29’, 41’ – Чалов 49', Влашич 90’ (п)

Что нужно знать: школьники из ЦСКА так запаниковали перед «Викторией», что отдали чешским ноунеймам инициативу, будто перед ними «Реал», а сами они – «Рома». В перерыве в раздевалке ЦСКА произошло нечто страшное, из-под трибун на второй тайм вышел уже совсем другой бойз-бенд, который не просто отыгрался, но забил и еще пару мячей. Жаль, судьи оба отменили – если в одном случае Тимур Жамалетдинов и правда залез в офсайд, то вот Марио Фернандес навряд ли фолил в атаке перед другим незасчитанным голом Тимура.

Что нужно увидеть: очередной гол Федора Чалова. Уже седьмой в этом сезоне.

Цифра матча: 2. Игорь Акинфеев пропускает на протяжении двух игр ЛЧ подряд. До повторения культового рекорда остался 41 матч.

3 отменных гола Месси и катастрофа «Локомотива» в Стамбуле. Какой была Лига чемпионов во вторник

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