Фанат «Лиона» кинул нацистское приветствие в матче против «Сити». Его пробьют по камерам и накажут

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Лион» завершился сенсацией и скандалом. Чемпион Англии проиграл со счетом 1:2, а один из фанатов «ткачей» приветствовал победу команды нацистским жестом.

«Сейчас мы идентифицируем этого фаната. Как только мы это сделаем, он будет отстранен от посещения стадиона и возможности бывать на выездных играх», – говорится в сообщении пресс-службы «Лиона».

«Манчестер Сити» – первая английская команда, проигравшая 4 подряд матча в Лиге чемпионов.

Вратарь «Лиона» Антони Лопес совершил 7 сэйвов в матче против «Сити» – лучший показатель команды в Лиге чемпионов с ноября 2011-го, когда Уго Льорис исполнил 9 сэйвов в матче против «Реала».

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