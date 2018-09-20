Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду: «Моего брата хотят уничтожить»

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, эмоционально отреагировала на удаление брата в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».

«Позор для футбола. Справедливость восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но бог никогда не спит», – написала Авейру в .

Португалец замахнулся рукой на соперника, но судья Брых удалил его, несмотря на отсутствие физического контакта.

Это первая красная карточка Криштиану в матче Лиги чемпионов.

Португалец перешел в туринский клуб из «Реала» этим летом за 117 млн евро.

«Ювентус» выиграл у «Валенсии» в меньшинстве со счетом 2:0.

Будь в контакте со спортом