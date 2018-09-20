Getty Images

Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду: «Моего брата хотят уничтожить»

Сестра Роналду: «Моего брата хотят уничтожить»
Eurosport

34 мин. назад

Возможно, это всемирный заговор.

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, эмоционально отреагировала на удаление брата в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».

«Позор для футбола. Справедливость восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но бог никогда не спит», – написала Авейру в .

Португалец замахнулся рукой на соперника, но судья Брых удалил его, несмотря на отсутствие физического контакта.

  • Это первая красная карточка Криштиану в матче Лиги чемпионов.
  • Португалец перешел в туринский клуб из «Реала» этим летом за 117 млн евро.
  • «Ювентус» выиграл у «Валенсии» в меньшинстве со счетом 2:0.

Будь в контакте со спортом

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. «Реал» не умер после ухода Роналду и Зидана

02:32
Популярные видео
Марадона дебютировал в Мексике, ругался, делал «Ух!» с игроками и сотню раз сказал «Ке» на прессухе
3 360 просмотров18/09 в 13:05
12 минут безудержного веселья в свежем WATTS – там много забавных падений и других смешнявок
2 385 просмотров17/09 в 18:59
А еще вам может понравиться