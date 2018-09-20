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Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду: «Моего брата хотят уничтожить»
Возможно, это всемирный заговор.
Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, эмоционально отреагировала на удаление брата в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».
«Позор для футбола. Справедливость восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но бог никогда не спит», – написала Авейру в .
Португалец замахнулся рукой на соперника, но судья Брых удалил его, несмотря на отсутствие физического контакта.
- Это первая красная карточка Криштиану в матче Лиги чемпионов.
- Португалец перешел в туринский клуб из «Реала» этим летом за 117 млн евро.
- «Ювентус» выиграл у «Валенсии» в меньшинстве со счетом 2:0.
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