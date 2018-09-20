Звезду «Ювентуса» Криштиану Роналду удалили в Лиге чемпионов за ерунду. Но он виноват сам

Такое уже было в августе 2017-го. «Реал» измельчал «Барсу» в Суперкубке Испании, Криша вывели раз на раз, он подставился под Умтити, но вместо пенальти заработал вторую желтую. Удаление, шок, толчок судьи – дисквал на пять матчей Ла Лиги. Все апелляции загнулись – трогать арбитра нельзя, даже если он сотворил абсолютную чушь.

Сейчас история фактически повторилась. Роналду летел в штрафную, разбрасывался локтями, задел Мурильо, а тот взял и рухнул. Криш снова не сдержался и полез поднимать Джейсона, доказывая, что защитник упал из-за ерунды. Брых мгновенно достал красную – спасибо внимательному помощнику за воротами.

Мужчины явно погорячились, но формальный повод изгнать Криша у них все же был. Во-первых, португалец крайне агрессивно замахивался – чувствовалось, что он хотел выписать Джейсону подзатыльник, но в последний момент сдержался. Во-вторых, Роналду все равно дотронулся до головы Мурильо – конечно, глупо расценивать это как удар по макушке, но опять же, у каждого своя интерпретация, особенно без повторов. В-третьих, Криш растрепал защитнику прическу – это вообще за гранью. Сложно представить, чтобы кто-нибудь вот так дерзко дотронулся до укладки самого Рона.

Отчасти пятикратный обладатель «Золотого мяча» виноват сам – не стоило буянить, когда эпизод уже закончился. Так было и в прошлогоднем Суперкубке (не трогай судью, не дадут дисквал), и сейчас: за случайный тычок локтем ему бы точно не выписали ничего страшнее желтой. Судя по всему, этот урок Роналду запомнит до конца карьеры. Получив первую в ЛЧ красную, 33-летний супергерой натурально разрыдался. Он падал на газон в конвульсиях, качал головой и отказывался верить, что матч для него закончился.

На самом деле, ничего страшного не произошло: с «Валенсией» «Юве» справился и без Роналду, а португалец (если в УЕФА здоровые люди) пропустит лишь один матч (с унылейшим «Янг Бойз») и вернется к битве с «МЮ».

Зато весь мир увидел искреннего Криштиану, который заплакал из-за того, что ему просто не дали поиграть в футбол. Теперь ясно: до отъезда в Китай, Катар или Штаты еще очень далеко – Роналду по-прежнему жутко голоден и хочет творить историю именно здесь, в объективно сильнейшем турнире планеты.

Другие тексты Павла Городницкого про Криша:

Роналду проигнорировал праздник Модрича. Это суперкруто

«Реал» гениально среагировал на уход Роналду. Никаких барселонских истерик

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен