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Волшебный гол Николаса Тальяфико с острого угла, после которого ты рванешь в Амстердам за автографом

Волшебный гол Тальяфико с острого угла, после которого ты рванешь в Амстердам за автографом
Eurosport

7 ч. назадОбновлено 6 ч. назад

Вратарю теперь понадобится психологическая реабилитация.

«Аякс» уверенно начал групповой турнир Лиги чемпионов, разгромив греческий АЕК со счетом 3:0. Героем матча стал аргентинский защитник амстердамцев Николас Тальяфико.

26-летний футболист открыл счет в матче, а в конце игры забил еще один роскошный мяч – аргентинец эффектно перебросил вратаря. Не обошлось и без везения, но красоту это не испортило.

  • Второй гол Тальяфико стал 500-м для аргентинцев в Лиге чемпионов.
  • Николас – участник ЧМ-2018. На турнире он сыграл против Исландии, Хорватии, Нигерии и Франции.

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