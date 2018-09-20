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Волшебный гол Николаса Тальяфико с острого угла, после которого ты рванешь в Амстердам за автографом
Вратарю теперь понадобится психологическая реабилитация.
«Аякс» уверенно начал групповой турнир Лиги чемпионов, разгромив греческий АЕК со счетом 3:0. Героем матча стал аргентинский защитник амстердамцев Николас Тальяфико.
26-летний футболист открыл счет в матче, а в конце игры забил еще один роскошный мяч – аргентинец эффектно перебросил вратаря. Не обошлось и без везения, но красоту это не испортило.
- Второй гол Тальяфико стал 500-м для аргентинцев в Лиге чемпионов.
- Николас – участник ЧМ-2018. На турнире он сыграл против Исландии, Хорватии, Нигерии и Франции.
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