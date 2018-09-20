«Нужно подавать апелляцию. Однозначно». Весь мир сочувствует Криштиану Роналду из-за удаления в ЛЧ

Слезы, стоны, истерика. Криштиану Роналду влепили первую в карьере красную карточку в Лиге чемпионов. Удаление не совсем обоснованное – после него португальца бросился защищать весь мир.

«Нужно подавать апелляцию. Однозначно», – написал в твиттере бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

Эмоционально на удаление отреагировала сестра футболиста, певица Катя Авейру. «Позор для футбола. Справедливость восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но бог никогда не спит», – разбушевалась в инстаграме Катя. Несколько лет назад сестра Роналду призвала сослать вандалов, осквернивших памятник Роналду на Мадейре, в Сирию.

Позором удаление Роналду назвал и бывший одноклубник Криша по «Реалу» Тео Эрнандес: «Сожалею Роналду из-за удаления. Это невероятный позор», – написал француз в твиттере.

Легенда «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро тоже считает, что арбитр погорячился: «Это не то нарушение, за которое нужно удалять. Достаточно было желтой карточки, чтобы всех успокоить», – высказался Сандро в интервью Sky Sport Italia.

Одноклубник португальца Блез Матюиди считает, что этого бы не произошло, дай добро УЕФА на использование системы видеоповторов VAR. «Это очень тяжелый случай. Посмотрите повторы. Ситуация вообще странная, – цитирует L`Equipe Матюиди. – Мы все в шоке. VAR помог бы судье решить правильно. Оказаться в меньшинстве в Лиге чемпионов после такого нелепого случая – это очень опасно. Мы могли проиграть».

Солидарен с полузащитником тренер «Юве» Массимилиано Аллегри: «VAR помог бы судье принять более взвешенное решение. Остаться вдесятером в Лиге чемпионов после такого инцидента – разочарование. Нам будет не хватать Роналду в следующем матче».

Главный арбитр матча «Валенсия» – «Ювентус» Феликс Брых не видел эпизод – на удалении настоял его ассистент Марко Фритц, который в этот момент находился за воротами хозяев.

Роналду был впервые удален в матче Лиги чемпионов за 154 игры. Но он все равно в глубоком порядке.

УЕФА планирует внедрить VAR в Лиге чемпионов не раньше сезона-2019/20.

Звезду «Ювентуса» Криштиану Роналду удалили в Лиге чемпионов за ерунду. Но он виноват сам

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