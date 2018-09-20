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Игрок «Баварии» Ренату Саншиш вкрутил гол «Бенфике», но фанаты «орлов» одарили его овацией

Саншиш вкрутил гол «Бенфике», но фанаты «орлов» одарили его овацией
Eurosport

4 ч. назад

Благодарность за жирный трансфер?

«Бенфика» проиграла «Баварии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. Второй мяч в составе мюнхенцев провел воспитанник лиссабонского клуба Ренату Саншиш.

Игрок португальской сборной не праздновал гол в ворота родной команды, но болельщики «орлов» не сдержали эмоций – Ренату удостоился аплодисментов.

  • В мае 2016-го «Бавария» заплатила «Бенфике» за 18-летнего Саншиша 35 млн евро.
  • Полузащитник подписал 5-летний контракт с мюнхенцами, но пока не стал стабильным игроком основного состава.
  • В сезоне-2017/18 Ренату выступал на правах аренды в «Суонси».

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