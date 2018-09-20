Other Agency
«Сити» первым среди англичан проиграл 4 матча ЛЧ подряд. Виноваты ужасные ошибки в битве с «Лионом»
Пеп, что это было?
Первый тур группового этапа Лиги чемпионов подарил мощную сенсацию – один из главных фаворитов турнира «Манчестер Сити» проиграл дома «Лиону» (1:2).
«Горожане» пропустили в середине первого тайма после грубой ошибки Делфа, который не попал по мячу и позволил забить Корнету.
Второй мяч чемпионы Англии пустили незадолго до свистка на перерыв – индивидуальным мастерством блеснул Фекир. На этот раз привез Фернандиньо.
Хозяева отыграли один мяч в середине второго тайма благодаря выстрелу Бернарду Силвы из пределов штрафной, но за последующие полчаса больше не пробили вратаря «Лиона».
- «Манчестер Сити» – первая английская команда, проигравшая 4 подряд матча в Лиге чемпионов.
- Вратарь «Лиона» Антони Лопес совершил 7 сэйвов в матче против «Сити» – лучший показатель команды в Лиге чемпионов с ноября 2011-го, когда Уго Льорис исполнил 9 сэйвов в игре против «Реала».
- «Сити» провел матч без главного тренера – Хосеп Гвардиола отбывает двухматчевую дисквалификацию.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте