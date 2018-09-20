Хамес Родригес затроллил фанатов «Бенфики» ладошкой. Это отсылка к разгрому восьмилетней давности

Фанаты «Бенфики» освистали на 79-й минуте матча против «Баварии» полузащитника Хамеса Родригеса. Колумбийцу досталось за то, что он ранее защищал цвета главного врага «орлов» в португальском чемпионате – «Порту».

Хамес в долгу не остался и показал пятерню – напоминание «Бенфике» о разгроме от «Порту» в сезоне-2010/11 со счетом 5:0. В той игре Родригес, конечно, поучаствовал.

«Бавария» выиграла у «Бенфики» со счетом 2:0.

Один из мячей в ворота «орлов» провел бывший игрок «Бенфики» Ренату Саншиш.

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