«Давидс вернулся». Фирмино отлично вжился в роль мема – пригнал на треню в очках и восхитил Клоппа

На прошлой неделе защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген чуть не выколол глаз форварду «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Бразилец по счастливой случайности не получил тяжелую травму. Уже в следующей игре Бобби вышел на поле и вырвал для команды победу в матче с «ПСЖ».

Бразилец не останавливается – на первую после матча Лиги чемпионов тренировку Фирмино заявился в очках, как у Эдгара Давидса. Это сильно развеселило одноклубников и главного тренера Юргена Клоппа.

Гол в ворота «ПСЖ» Бобби отпраздновал, прикрыв рукой поврежденный глаз.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет против «Саутгемптона» 22 сентября.

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