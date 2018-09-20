Other Agency
«Давидс вернулся». Фирмино отлично вжился в роль мема – пригнал на треню в очках и восхитил Клоппа
Но у Юргена очки круче.
На прошлой неделе защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген чуть не выколол глаз форварду «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Бразилец по счастливой случайности не получил тяжелую травму. Уже в следующей игре Бобби вышел на поле и вырвал для команды победу в матче с «ПСЖ».
Бразилец не останавливается – на первую после матча Лиги чемпионов тренировку Фирмино заявился в очках, как у Эдгара Давидса. Это сильно развеселило одноклубников и главного тренера Юргена Клоппа.
- Гол в ворота «ПСЖ» Бобби отпраздновал, прикрыв рукой поврежденный глаз.
- Следующий матч «Ливерпуль» проведет против «Саутгемптона» 22 сентября.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте