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«Месси – положительный герой, Роналду – отрицательный». Радио Eurosport спорит про Лигу чемпионов
Все самое важное о старте главного клубного турнира.
Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и видеоредактор Антон Хнкоян подводят итоги первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
- «Локомотив» крупно влетел «Галатасараю» в Турции – 0:3. ЦСКА тоже летел в Чехии «Виктории» 0:2, но отскочил – 2:2.
- Криштиану Роналду схлопотал красную. Весь твиттер плачет.
- «Бавария» – самый скучный топ.
- Поль Погба был лидером на поле, Жозе Моуринью улыбался на скамейке – как так?
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- Следующие матчи ЛЧ пройдут 2 и 3 октября.
- Самой топовой игрой станет «Тоттенхэм» – «Барселона».
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