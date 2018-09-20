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«Месси – положительный герой, Роналду – отрицательный». Радио Eurosport спорит про Лигу чемпионов

«Месси – положительный герой, Роналду – отрицательный». Радио Eurosport спорит про Лигу чемпионов
Eurosport

6 ч. назад

Все самое важное о старте главного клубного турнира.

Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и видеоредактор Антон Хнкоян подводят итоги первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

  • «Локомотив» крупно влетел «Галатасараю» в Турции – 0:3. ЦСКА тоже летел в Чехии «Виктории» 0:2, но отскочил – 2:2.
  • Криштиану Роналду схлопотал красную. Весь твиттер плачет.
  • «Бавария» – самый скучный топ.
  • Поль Погба был лидером на поле, Жозе Моуринью улыбался на скамейке – как так?

Да, это первый подкаст в истории Eurosport.ru – подписывайтесь на наш канал на саундклауде.

  • Следующие матчи ЛЧ пройдут 2 и 3 октября.
  • Самой топовой игрой станет «Тоттенхэм» – «Барселона».

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