Эмре Джан – об удалении Криштиану Роналду с «Валенсией»: «Мы не женщины, мы играем в футбол»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Эмре Джан взорвался после удаления Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов против «Валенсии».

«И что, это красная!? Слышал, что это из-за взъерошивания волос. Но мы не женщины, мы играем в футбол. Если ты за это даешь красную карточку, то удалять нужно вообще за каждый фол. 100%, что это не красная», – цитирует Джана Goal.com со ссылкой на DAZN.

Затем немец уточнил в твиттере, что не имел в виду ничего такого про женский пол.

«Я бы хотел заметить, что данные комментарии не означают ничего, что бы унижало женщин, женский футбол или равенство в любой форме. Каждый, кто со мной знаком, знает о моем уважении к женщинам, равенству и уважению.

Мое заявление направлено лишь на поддержку одноклубника, ставшего жертвой неверного решения, которое могло повлиять на нашу игру. Я приношу искренние извинения, если какое-либо из моих слов причинило вам неудобство», – затвитил Эмре.

Арбитр Феликс Брых удалил Криштиану Роналду на 29-й минуте матча с «Валенсией».

Роналду боролся в штрафной с защитником Джейсоном Мурильо, колумбиец упал и получил от Криша ладонью по волосам. Но «Юве» победил и без Криша.

Роналду удалили за ерунду. Но он виноват сам

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