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Нападающий «Барселоны» Лео Месси признан лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов-2018/19
А были варианты?
Капитан «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В матче против ПСВ, завершившемся разгромной победой каталонцев (4:0), Месси оформил хет-трик.
- Лучшим голом недели оказался удар Мауро Икарди во встрече против «Тоттенхэма».
- «Барселона» набрала 3 очка и возглавила таблицу, в которой также присутствуют «Интер» и «Тоттенхэм».
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