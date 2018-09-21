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Нападающий «Барселоны» Лео Месси признан лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов-2018/19

Месси признан лучшим игроком первого тура ЛЧ
Eurosport

3 ч. назад

А были варианты?

Капитан «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В матче против ПСВ, завершившемся разгромной победой каталонцев (4:0), Месси оформил хет-трик.

  • Лучшим голом недели оказался удар Мауро Икарди во встрече против «Тоттенхэма».
  • «Барселона» набрала 3 очка и возглавила таблицу, в которой также присутствуют «Интер» и «Тоттенхэм».

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