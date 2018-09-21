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Пушка Мауро Икарди – лучшая на первой неделе ЛЧ. Пора вспомнить ее и другие шедевры тура
Пока лучшее, что случилось на групповом этапе.
Первый тур Лиги чемпионов получился очень крутым. Не обошлось без сочных голов – в четверку лучших попали Усман Дембеле («Барселона» – ПСВ), Ренату Саншиш («Бенфика» – «Бавария»), Мауро Икарди («Интер» – «Тоттенхэм») и Мариано Диас («Реал» – «Рома»).
Победил аргентинец – его пушка поразила и «Тоттенхэм», и зрителей. Реально красиво!
А вот мячи всех претендентов – очень солидный набор.
- Икарди настрелял 29 голов в 36 матчах Серии А-2017/18.
- Лучшим игроком недели в ЛЧ стал Месси – конечно, у него же хет-трик в ворота ПСВ.
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