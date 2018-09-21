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Пушка Мауро Икарди – лучшая на первой неделе ЛЧ. Пора вспомнить ее и другие шедевры тура

Пушка Икарди – лучшая на первой неделе ЛЧ. Пора вспомнить ее и другие шедевры тура
Eurosport

2 ч. назад

Пока лучшее, что случилось на групповом этапе.

Первый тур Лиги чемпионов получился очень крутым. Не обошлось без сочных голов – в четверку лучших попали Усман ДембелеБарселона» – ПСВ), Ренату СаншишБенфика» – «Бавария»), Мауро ИкардиИнтер» – «Тоттенхэм») и Мариано Диас («Реал» – «Рома»).

Победил аргентинец – его пушка поразила и «Тоттенхэм», и зрителей. Реально красиво!

А вот мячи всех претендентов – очень солидный набор.

  • Икарди настрелял 29 голов в 36 матчах Серии А-2017/18.
  • Лучшим игроком недели в ЛЧ стал Месси – конечно, у него же хет-трик в ворота ПСВ.

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