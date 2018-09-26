«Ювентус» купил Криштиану Роналду, чтобы взять Лигу чемпионов. Сейчас или никогда

«Я имел удовольствие играть вместе с Тюрамом и Каннаваро, наблюдал за Феррарой и Монтеро, а еще раньше – за Джентиле и Ширеа. Пожалуй, мы – сильнейший «Ювентус» за восемь лет», – Джорджо Кьеллини в эфире Sky Sport Italia двумя предложениями отвернул зрителей от чемпионата Италии. Если семь предыдущих скудетто улетели в Турин, а состав с Криштиану еще мощнее предыдущих, то какой смысл следить за Серией А в этом году?

И это не ощущение одного лишь Кьеллини – о сдохшей конкуренции на Апеннинах говорят Каннаваро и Снейдер, Кришито и Моуринью. Сомнений в этом у здоровых людей почти не осталось, а владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис и вовсе называет трансфер Роналду маркетинговым ходом: «Надо же возбуждать болельщиков и спонсоров после семи чемпионств».

Криштиану не скрывает, что приехал за Лигой чемпионов – поднимать Кубки Италии для него уже мелко. Тем же летом в Турин вернулся Леонардо Бонуччи, и зарплатную ведомость «Юве» так раздуло, что в баттл-рэпе ее сравнили бы с чьей-нибудь мамой. Клуб явно закупается под большие задачи, все рекорды Серии А побиты, для скачка на новый уровень нужен как минимум один ушастый кубок.

В американском спорте есть понятие «чемпионское окно», то есть период, в который команда способна взять титул и при правильном подходе стать династией. Оно учитывает серию факторов – состояние команды, возраст лидеров, наличие нужных ролевых игроков, дух в раздевалке, топового тренера, путь к финалу через подходящую по силе конференцию, даже готовность соперников к большим делам.

Чемпионское окно «Ювентуса» сворачивается быстрее, чем продавцы в подземных переходах при виде полицейских. Это уже вторая реинкарнация одной и той же команды – первая с Тевесом, Погба, Пирло и Моратой легла под «Барселону» в финале ЛЧ-2015, вторая (нынешняя) дважды продула «Реалу» с Криштиану. Чтобы зацепить Кубок чемпионов, нужно торопиться и выигрывать сейчас, иначе дальше этот состав безнадежно постареет и упустит все шансы на европейский титул.

Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Лига чемпионов, кубокGetty Images

Андреа Аньелли и Беппе Маротта сознательно создают возрастной «Ювентус», чтобы успеть в этой гонке за топами. Пятый сезон подряд «бьянконери» не опускают средний возраст ниже 28 лет и не вылетают из топ-3 самых старых клубов Серии А (из грандов они точно ближе всех к пенсии). У «Турина» есть все возможности для перестройки, но они придерживают прогресс Ругани, Спинаццолы, Бентанкура и Кина, чтобы взять важный трофей с проверенными чемпионами.

Отличие этого состава от предыдущих – в ментальности. Вспомните две драки «Юве» с «Реалом» в сезоне-2017/18. Первая встреча: туринцы присаживаются на 0:2, у Дибалы сдают нервы – Пауло получает глупейшую красную за грубый фол. В ответном матче Манджукич с Матюиди переворачивают игру, но характера не хватает, чтобы дожить хотя бы до овертаймов – пенальти на Васкесе на 98-й, ор Буффона на судью, точный удар Криша и до свидания, полуфинал.

Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), «Реал Мадрид», судья Майкл Оливер, Лига чемпионовGetty Images

При всей брутальности Джиджи и остальных игроков «Ювентуса» им не хватило чемпионского духа, чтобы выдохнуть на последних минутах. Всегда в матчах «бьянконери» в ЛЧ они паникуют и пожарят, едва что-то не идет по плану. Такая же болезнь у «Баварии» – экономия во внутреннем чемпионате снижает требования к себе и не раскрывает на 100%, как только соперник забивает нелогичный мяч или перехватывает владение.

Роналду принесет им этот дух. Во-первых, сейчас примерно вся команда знает, как вести себя, когда отыгрываешься с 0:3 – точно не допускать кроссов во вратарскую и не гавкать на рефери. Во-вторых, Криштиану отшлепает любого, кто не выложится на максимум в плей-офф ЛЧ. В-третьих, наличие Криша принесло «Ювентусу» единство – посмотрите, как Манджукич с Хедирой вписываются за португальца после удаления в Валенсии.

Даже если Роналду не забьет 45 мячей во всех турнирах, у «Турина» сработает эффект плацебо – КриРо все еще способен на гол из ничего, лучше грузить на него и защищать от тафгаев. Обкладывание португальца ватками – идеальная среда для него. Плюс он станет настоящим лидером клуба, то есть обретет роль, с которой не справился в важных матчах Пауло Дибала.

Одним топ-трансфером менеджеры «Юве» подняли проблемный ростер до уровня главного фаворита Лиги. У них есть опытные звезды во всех линиях, а с приходом Криша появится и необходимый дух. Португальцу осталось не так много на высоком уровне, и нужно выжимать из его формы все.

Если «Ювентус» не возьмет Кубок чемпионов в этом или максимум в следующем сезоне, то можно уверенно сливать Роналду в Китай и уходить в перестройку. Ничего лучше с этим составом уже не случится.

«Ювентус» не зависит от Криша так, как «Реал». Но даже без голов Роналду помогает «Турину»

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