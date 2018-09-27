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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду дисквалифицирован на 1 матч и сыграет против «МЮ»
Португалец отделался малым баном.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не подвергнется длительной дисквалификации за удаление в матче первого тура группового этапа ЛЧ против «Валенсии» (2:0).
УЕФА наказал португальца на один матч. Таким образом, Криш не сыграет во втором туре против «Янг Бойз», но приедет на «Олд Траффорд», чтобы встретиться с «МЮ».
- Роналду получил прямую красную карточку за стычку с соперником.
- «Ювентус» сыграет с «Янг Бойз» 2 октября, с «МЮ» – 23-го.
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