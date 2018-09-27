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Форвард «Локомотива» Федор Смолов пропустит месяц из-за травмы плеча и не сыграет с «Шальке» и ЦСКА

Смолов пропустит месяц из-за травмы плеча и не сыграет с «Шальке» и ЦСКА
Eurosport

32 мин. назад

Большая потеря для железнодорожников.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов получил травму плеча в матче Кубка России против «Балтики», теперь ему потребуется операция.

Форвард пропустит около месяца, он не сыграет в Лиге чемпионов с «Шальке» и в РПЛ-2018/19 против ЦСКА. Под вопросов и его участие в матче ЛЧ с «Порту», сообщает «Спорт-Экспресс».

  • Смолов перешел в «Локо» из «Краснодара» летом 2018 года.
  • В шести матчах чемпионата России-2018/19 он забил 2 мяча.
  • «Локомотив» сыграет с «Шальке» 3 октября, с ЦСКА – 7.

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