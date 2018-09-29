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ЦСКА анонсировал матчи ЛЧ роликом, стилизованным под игру Mario с Фернандесом в главной роли

ЦСКА анонсировал матчи ЛЧ роликом, стилизованным под игру Mario с Фернандесом в главной роли
Eurosport

59 мин. назад

Свой Марио у них есть.

Московский ЦСКА оригинально представил календарь матчей осенней еврокубковой кампании.

«Красно-синие» взяли за основу старую компьютерную игру Mario. ЦСКА подставил персонажу лицо Марио Фернандеса, сделал восьмибитные «ВЭБ Арену» и «Лужники» и даже Луку Модрича, которого побеждает супер-Марио.

  • ЦСКА сыграет против мадридского «Реала» в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2 октября.
  • Матч состоится на стадионе «Лужники» в Москве.

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