Eurosport
ЦСКА анонсировал матчи ЛЧ роликом, стилизованным под игру Mario с Фернандесом в главной роли
Свой Марио у них есть.
Московский ЦСКА оригинально представил календарь матчей осенней еврокубковой кампании.
«Красно-синие» взяли за основу старую компьютерную игру Mario. ЦСКА подставил персонажу лицо Марио Фернандеса, сделал восьмибитные «ВЭБ Арену» и «Лужники» и даже Луку Модрича, которого побеждает супер-Марио.
- ЦСКА сыграет против мадридского «Реала» в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2 октября.
- Матч состоится на стадионе «Лужники» в Москве.
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