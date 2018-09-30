Getty Images

Игрок «Реала» Гарет Бэйл получил травму приводящей мышцы и, скорее всего, пропустит матч с ЦСКА

Бэйл получил травму приводящей мышцы и, скорее всего, пропустит матч с ЦСКА
Eurosport

1 час назадОбновлено 32 мин. назад

В Москву не приедут несколько ключевых игроков мадридцев.

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил травму в матче чемпионата Испании-2018/19 против «Атлетико».

У валлийца диагностировали травму правой приводящей мышцы. Точные сроки восстановления станут известны после углубленного обследования, но Бэйл, скорее всего, пропустит ближайший матч Лиги чемпионов с ЦСКА и игру Примеры с «Алавесом», сообщает Marca.

  • Из-за аппендицита в матче с армейцами не сыграет Иско. Под вопросом участие и защитника Марсело.
  • Матч ЦСКА – «Реал» состоится 2 октября в Москве.

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Чикаго» победил «Лос-Анджелес», голы Михайловича и Росси – просто огнище

02:30
Популярные видео
Вынужденная замена. Зидан, Гамула и еще 3 тренера для «МЮ»
6 430 просмотров18 ч
Ставки за 300. «Ливерпуль» и «Челси» порадуют голами, «Реал» и «Атлетико» засушат игру
1 890 просмотровВчера в 08:32
А еще вам может понравиться