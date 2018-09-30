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Игрок «Реала» Гарет Бэйл получил травму приводящей мышцы и, скорее всего, пропустит матч с ЦСКА
В Москву не приедут несколько ключевых игроков мадридцев.
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил травму в матче чемпионата Испании-2018/19 против «Атлетико».
У валлийца диагностировали травму правой приводящей мышцы. Точные сроки восстановления станут известны после углубленного обследования, но Бэйл, скорее всего, пропустит ближайший матч Лиги чемпионов с ЦСКА и игру Примеры с «Алавесом», сообщает Marca.
- Из-за аппендицита в матче с армейцами не сыграет Иско. Под вопросом участие и защитника Марсело.
- Матч ЦСКА – «Реал» состоится 2 октября в Москве.
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