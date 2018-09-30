Российский арбитр Сергей Карасев рассудит матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Янг Бойз»

На матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между «Ювентусом» и «Янг Бойз» назначен российский судья Сергей Карасев.

Помогать ему будут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Судьи за воротами – Сергей Иванов и Владимир Москалев, резервный арбитр – Антон Аверьянов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч начнется в 19:55 2 октября.

Форвард туринцев Криштиану Роналду пропустит матч из-за красной карточки, полученной в первом туре против «Валенсии».

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