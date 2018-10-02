ЦСКА – «Реал» (Мадрид): перед матчем группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках»

ЦСКА специально арендовал «Лужники», чтобы пригласить больше народу на вечеринку с «Реалом». Возможно, в Россию не прилетят Марсело, Бэйл и Иско, не будет еще и Роналду, но аншлаг гарантирован. Особенно фанаты ЦСКА хотят ремейка 2012 года, когда Вернблум вонзил неожиданный гол и помог красно-синим добыть ничью с «Мадридом».

Кто посмотрит матч по ТВ

У обеих команд большие проблемы. У ЦСКА травмированы Магнуссон, Эрнандес, Васин, Бистрович, Хосонов, Кучаев и Макаров. Армейцы обновили состав, но беда с травмами осталась.

У «Реала» тоже серьезные неприятности. Во-первых, травму в игре с «Севильей» получил Марсело – он пропустил рубку с «Атлетико» и, скорее всего, не полетит в Москву. В дерби травму получил Бэйл – он тоже под вопросом. Точно не будет Иско – у испанца были проблемы с аппендицитом, восстановление займет полтора месяца. Повреждение в дерби получил еще и Рамос – испанца даже не включили в заявку на игру с ЦСКА.

Форма

После ужасного старта в РПЛ ЦСКА набрал форму. Армейцы не проигрывают уже восемь матчей, совершили камбэк в Чехии и взобрались на третье место в РПЛ.

У «Реала» все не так круто. Например, в четырех последних матчах Примеры мадридцы забили всего два мяча, в двух последних – ни одного. «Бланкос» упустили два подряд шанса обогнать «Барсу», теперь еще и подпустили «Севилью» с «Атлетико».

Кто что сказал

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: «Решение играть на «Лужниках»? А почему нет? Это главный стадион страны, там прошел финал чемпионата мира, придет много болельщиков, играть будем с лучшим клубом мира. Я вижу только плюсы. У нашего же стадиона потрясающая энергетика, которая обязательно поможет нам в чемпионате». (официальный сайт ЦСКА)

Хулен Лопетеги, главный тренер «Реала»: «ЦСКА очень важный и очень сильный соперник. Наша задача побеждать и набирать очки во всех матчах. У москвичей хорошая серия в чемпионате России, они достойно выглядят и в национальном чемпионате, и в Лиге чемпионов. К тому же, плюсом для команды является и то, что она умеет играть по разным схемам. Как в четыре, так и в пять защитников». («Р-Спорт»)

Федор Чалов и Виктор Гончаренко, ЦСКАEurosport

Лицом к лицу

ЦСКА и «Реал» встречались в 1/8 финала ЛЧ-2011/12.

На «Лужниках» армейцы вырвали ничью (1:1), но в Мадриде «бланкос» расставили все по местам (4:1).

ЦСКА проводит в ЛЧ 12-й сезон и догнал по этому показателю лидировавший «Спартак».

В евросезоне-2017/18 ЦСКА выиграл 4 из восьми домашних матчей (одна ничья и три поражения).

В 18 последних гостевых матчах ЛЧ «Реал» потерпел 3 поражения и одержал 11 побед.

В 34 последних еврокубковых матчах «Мадрид» проиграл 4 раза при 23-х победах и семи ничьих.

В девяти матчах РПЛ Чалов забил 7 мячей. Столько же на двоих в Примере вкрутили Бензема и Бэйл.

Серхио Рамос, Лука Модрич, Марсело и Рафаэль Варан, «Реал»Reuters

Люди в черном

Встречу обслужит румынский рефери Овидиу Хацеган. В 2018-м 38-летний арбитр работал лишь на одном матче ЛЧ: при нем «Бавария» разнесла «Бешикташ» в ответном матче 1/8 финала – 5:0.

В Лиге Европы Овидиу судил три игры: «РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» (2:1), «Лацио» – «Ред Булл» (4:2), а «Бешикташ» – «Партизан» (3:0).

В центре внимания

Покажет класс

Роналду уже нет, Иско травмирован, Бэйл приболел, теперь за геометрию в атаке будет отвечать Асенсио. Пока у Марко получается круто – 1+4 на старте Примеры. Универсализм испанца добавит армейцам проблем: он может появиться в любой части атаки, поэтому прикреплять к нему персоналку нет смысла.

Обделается

У ЦСКА вечные проблемы с составом. Все настолько серьезно, что в центре опять выйдет Набабкин. Кирилл много работает, но класса и мастерства для центрального защитник маловато – особенно, когда против тебя будут Бензема и Асенсио.

Кирилл Набабкин, ЦСКАtwitter

Котировки букмекеров

«Мадрид» – безоговорочный фаворит матча. Но ты же знаешь, что происходит с испанцами на «Лужниках», поэтому рискуй и верь в ногу Акинфеева.

Победа ЦСКА: 7,1

Ничья: 4,68

Победа «Реала»: 1,485

Линия на все матчи ЛЧ

Ориентировочные составы

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