«Тоттенхэм» – «Барселона»: перед матчем группового этапа Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» только нащупал свою игру, как полетели травмы. Терять очки сейчас жестко противопоказано – если победит «Барселона», а «Интер» удачно съездит в Голландию, то лондонцы отстанут уже на шесть баллов.

«Барсе» тоже очень нужна победа – Вальверде не выигрывает в Примере три матча, а критики уже точат пики, чтобы кольнут тренера после еще одной осечки.

Кто посмотрит матч по ТВ

Оба команды понесли серьезные потери. Чуть проще у «Барсы»: Вальверде не рассчитывает на Умтити, Сампера и Малкома. Под вопросом участие Роберто и Дениса Суареса, но вряд ли это сильно пугает фанатов «блауграны».

У «Тоттенхэма» все мрачнее. Точно не сыграют с «Барсой» Алли и Орье, только-только вернулся Сиссоко. Под большим вопросом участие Эриксена, Вертонгена и Дембеле – датчанин пропустил игру с «Хаддерсфилдом», а бельгийцы получили в ней травмы и покинули поле.

Деле Алли, «Тоттенхэм»Eurosport

Форма

«Барселона» в ужасной форме. Да, поражение всего одно, но посмотрите, кого каталонцы не обыграли в Примере: «Жирону» (2:2), «Леганес» (1:2), «Атлетик» (1:1). «Блауграна» раздарила очки андердогам – дважды дома – настроение подправил только разгром ПСВ.

У «Тоттенхэма» дела налаживаются. После двух поражений в АПЛ последовали две победы и попадание в зону ЛЧ. Правда, в самой Лиге чемпионов пока все неважно – два гола «Интера» на последних минутах нокаутировали «шпор». Поражение от «Барсы» заставит Почеттино задуматься уже о Лиге Европы.

Кто что сказал

Маурисио Почеттино, главный тренер «Тоттенхэма»: «У нас есть игроки с различными травмами, но мы не жертва. Мы должны чувствовать свою силу, каждый игрок должен понимать, что мы можем выиграть и добиться того, чего хотим.

Мы не можем просто взять и сказать, что проиграем 0:3, дадим отдохнуть игрокам и будем готовиться к следующей игре. Мы можем выиграть. В среду нужно наслаждаться игрой и лучшим футболистом мира – Месси. Футбол не драма, нужно сохранять концентрацию, но улыбаться и испытывать счастье, выходя на поле».

Эрнесто Вальверде, главный тренер «Барселоны»: «На прошлой неделе у нас были проблемы с результатами, и можно их все проанализировать. Мы хотим совершенствоваться каждый день. Когда не добиваешься нужного результата, всегда ищешь причины.

Возможно, мы совершили ошибки или соперник был хорош, но мы хотим исправить это в завтрашнем матче. Все футболисты в порядке. Каждый понимает, насколько высоки требования к команде. Даже если побеждаешь, будешь слышать критику.

Всегда надо ждать, что соперник подойдет к игре в наилучшем составе и форме. У «Тоттенхэма» есть травмированные футболисты, но мы знаем, насколько их команда хороша в атаке и в обороне».

Эрнесто Вальверде, «Барселона»EFE

Лицом к лицу

Последний раз «Барса» и «Тоттенхэм» встречались в 1982 году – в полуфинале Кубка обладателей кубков сильнее были каталонцы (2:1).

«Барселона» проиграла лишь один из последних 11 матчей против английских команд (8 побед и две ничьи).

«Шпоры» выиграли все 3 домашних матча группового этапа ЛЧ-2017/18. В этих играх лондонцы вонзали «Реалу», «Боруссии» и АПОЭЛ по 3 мяча.

Каталонцы выиграли только у «Спортинга» в последних семи гостевых матчей ЛЧ (3 ничьи и 3 поражения).

Кейн забил 9 мячей в 11 последних матчах ЛЧ – только 33% голов прилетели на домашней арене.

Месси забил английский клубам 20 мячей и выполнил 6 ассистов. Ни одну другую страну в ЛЧ Лео не обижал чаще.

Лионель МессиGetty Images

В центре внимания

Покажет класс

В новом сезоне «Барса» стала еще уязвимее к контратакам. В последних матчах проблему явно обрисовали «Леганес» и Бильбао.

«Тоттенхэм», напротив, любит контратаковать. В прошлом сезоне «шпоры» показательно обломали «Реал», «Боруссию» и «Ливерпуль» – забили первыми и идеально действовали вторым номером. В тех матчах решал Сон, сейчас все сделает Моура – он еще быстрее, плюс у него фантастическая форма в последних играх.

Обделается

Контратаки «Тоттенхэма» опять помогут выявить худшего. Им станет Пике, который растерял форму – матч с «Жироной» вообще стал одним из провальнейших для Жерара за последние пять лет. Если «шпоры» повторят идеальный план по контрнаступлению, то ошибется именно Пике.

Жерар Пике, «Барселона»EFE

Котировки букмекеров

«Барса», конечно, фаворит матча, но не все так однозначно. Каталонцы в неважной форме, поэтому ставить на этот матч еще интереснее – коэффициенты стали сочнее.

Победа «Тоттенхэма»: 3,74

Ничья: 3,76

Победа «Барселоны»: 2,02

Линия на все матчи ЛЧ

Ориентировочные составы

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