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Гарет Бэйл, Иско Аларкон, Марсело и Серхио Рамос не сыграют против ЦСКА в Лиге чемпионов

Бэйл, Иско, Марсело и Рамос не сыграют против ЦСКА
Eurosport

50 мин. назад

В Москву едет ослабленный «Реал».

«Реал» объявил заявку на матч второго тура Лиги чемпионов против ЦСКА.

В составе из 20 футболистов не нашлось места Гарету Бэйлу, Иско, Марсело и капитану Серхио Рамосу.

Бэйл стал последней потерей «Реала». Валлиец повредил приводящую мышцу в дерби с «Атлетико» 29 сентября. Иско выбыл на месяц из-за аппендицита, Марсело травмировал мышцы голени.

  • Матч ЦСКА – «Реал» пройдет на стадионе «Лужники» 2 октября.
  • В первом туре мадридцы разгромили «Рому» (3:0), а ЦСКА вырвал ничью у «Виктории» (2:2).

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