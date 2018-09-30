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Жозе Моуринью: «С нетерпением жду матча с «Валенсией». Надеюсь, хотя бы несколько игроков – тоже»

Моуринью: «С нетерпением жду матча с «Валенсией». Надеюсь, хотя бы несколько игроков – тоже»
Eurosport

1 час назад

Пассивно-агрессивный наезд португальца на раздевалку.

В матче седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» – 1:3.

Тренер манкунианцев Жозе Моуринью в интервью клубному каналу рассказал о том, с каким настроением готовится к встрече Лиги чемпионов против «Валенсии».

«Говорю за себя: я очень доволен. Сейчас я провел тренировку и немедленно начал думать о завтрашней тренировке и матче во вторник. Я предпочитаю делать так, чем играть в следующее воскресенье и жить неделю с неприятными эмоциями. Я лучше буду с нетерпением ждать матча во вторник. Я надеюсь, большинство игроков – хотя бы несколько – тоже с радостью ждут вторника», – заявил Моуринью.

  • В чемпионате Англии «МЮ» идет на десятом месте – в семи матчах у команды 3 победы, 3 поражения и ничья.
  • Жозе Моуринью не работал в клубах дольше трех сезонов за раз. Сезон-2018/19 – третий для португальца в «МЮ».

Угадай, с кем в «МЮ» поссорился Жозе, а с кем еще дружит

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