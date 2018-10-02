Хосеп Гвардиола – о трансфере Килиана Мбаппе: «Этого точно не случится»

Журналистов на предматчевой конференции беспокоил не только «Хоффенхайм».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против «Хоффенхайма» ответил на вопросы прессы. Помимо стандартных тем с привязкой к игре, репортеров интересовали слухи о трансфере звезды «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе в британский клуб.

«Этого точно не случится. Иногда я не понимаю, откуда такие новости вообще берутся. «Сити» не будет тратить сумму, которой достойны в «ПСЖ».

Думаю, парижане и не собираются его продавать. Мбаппе не приедет сюда, и мы не собираемся кого-то им заменить, ни Стерлинга, ни кого-либо еще. Люди должны проявить больше уважения», – передает слова испанца издание City Watch.

«Манчестер Сити» сыграет с «Хоффенхаймом» 2 октября в 19:55 по московскому времени на «Райн-Неккар-Арене».

Текущая стоимость Килиана Мбаппе на Transfermarkt – 150 млн евро.

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