Bleacher Report: Жозе Моуринью перессорился со всеми звездами «МЮ»

В седьмом туре АПЛ «Вест Хэм» унизил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

После такой взбучки от клуба рангом ниже отношения главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью и футболистов только ухудшились.

По информации Bleacher Report, сегодня португалец работает в клубе обособленно от всех. И почти не разговаривает с лидерами команды.

К примеру, вывел из состава капитана Валенсию перед матчем с «Вест Хэмом». Есть информация, что они не разговаривают до сих пор.

Кроме того, Моуринью предпочитает оставлять на лавке чилийского форварда Алексиса Санчеса – тот уже активно размышляет по поводу будущего.

На фоне этого развивается конфликт между Жозе и Полем Погба: коуч навсегда лишил француза права носить капитанскую повязку в «МЮ» и испелеляет взглядом на тренировках. Между тем, в раздевалке у Погба много союзников: Эрик Байи, Антони Марсьяль и Андреас Перейра.

Нет данных насчет того, кто хотя бы изъявил желание поддержать позицию Моуринью среди игроков.

Команда Моуринью потерпела третье поражение в АПЛ в этом сезоне.

«МЮ» показал худший старт сезона с кампании-1989/90, когда набрал 10 очков (7 туров).

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