«За Жозе готов умереть». 7 друзей Моуринью из «Манчестер Юнайтед» – от Деку до Златана Ибрагимовича

Деку

Ключевой игрок «Порту» середины нулевых проработал с Моуринью два сезона – всего девять игр – но до сих пор хвалит Жозе и называет другом. Благодаря Моуру Деку стал звездой номер один в Европе: в сезоне-2003/04 португалец получил награды самого полезного игрока Лиги чемпионов и лучшего полузащитника турнира. На Деку претендовали «Бавария», «Реал» и «Барселона», но плеймейкер открыто говорил, что перейдет в «Челси» вслед за Жозе – клубы уже договорились. Но «Барса» как всегда вмешалась и выменяла Деку на 15 миллионов евро и Рикарду Куарежму. Благодаря прогрессу, которого Деку добился с Моуринью, плеймейкер занял второе место на голосовании за «Золотой мяч» в 2004-м, проиграв только Андрею Шевченко и опередив Роналдиньо.

«Работать с Моуринью было потрясно. Я так многому научился. Это было очень давно, и люди говорят, что Жозе сильно изменился. А другие говорят, что он не поменялся ничуть. У нас всегда были прекрасные отношения, и мы до сих пор дружим», – рассказывал 41-летний Деку.

Марко Матерацци

Защитник «Интера» известен двумя несовместимыми историями: Марко завершил карьеру Зидана грязной провокацией и рыдал на плече Моуринью, когда Жозе уходил из «Интера». Тренер уже почти уехал, но остановил машину, подбежал к игроку, и оба расплакались. Хам и хулиган Матерацци, ломавший ноги соперникам, обрел в Моуринью второго отца.

«Благодаря Моуринью я выиграл все, что можно выиграть. Когда хочешь чему-то научиться, то должен иметь дело с искренними людьми, говорящими тебе все в лицо. За годы работы с Моуринью я нашел друга, после ухода которого остается пустота», – Матерацци очень мощно и искренне описал отношение к Жозе.

Руй Фариа

Бессменный ассистент. Лучший друг. Человек, который прошел рядом с Моуринью всю карьеру. Как и Жозе, Руй никогда не играл в футбол профессионально и выучился на физрука в университете. Фариа пришел на стажировку в «Барселону» и сразу подружился с Жозе, который помогал Луи ван Галу. Когда Моуринью возглавил «Униан Лейрию», то позвал приятеля тренером по физподготовке. В «Порту» они тоже ушли вместе. И с тех пор пара португальцев выигрывала титулы в каждом клубе. Теперь Жозе придется грести одному – Руй ушел из «МЮ» в мае. Но отношениям это не помешает.

«Когда я уходил с тяжелым сердцем, то первым делом поговорил с Жозе о дружбе, об отношениях, которые, конечно, не закончатся. Но станут другими. У жизни нет репетиций – живешь лишь раз. Сейчас я просто хочу побыть отцом: завтракать с детьми каждое утро, и ужинать каждый вечер. И слушать их», – объяснил Фариа.

Руй Фариа и Жозе МоуриньюGetty Images

«17 лет прошло, и мальчик стал мужчиной. 17 лет в Лейрии, Порту, Лондоне, Милане, Мадриде, снова Лондоне и Манчестере. Тренировки, поездки, матчи, учеба, веселье и немного слез счастья. Отличный ученик превратился в эксперта, готового к карьере главного тренера», – Жозе прокомментировал уход ассистента шутливо, но горечь чувствуется в каждом слове.

Кроме того, по данным Daily Mail, без Руя Фарии Моуринью ведет себя изолированно и нервно, выглядит растерянным.

Айтор Каранка

Руй Фариа – четвертый ассистент Моуринью, который ушел за большим челленджем после Андре Виллаш-Боаша, Брендана Роджерса и Айтора Каранки. Последний работал с Жозе в «Реале» три сезона и по-настоящему подружился с португальцем. Они часто обедают вместе после возвращения Жозе в Англию и льстят друг другу в интервью.

Жозе Моуринью и Айтор Каранка в «Реале»Reuters

«Я рад его видеть. Очень благодарен Моуринью и его команде. Я вышел в Премьер-лигу, потому что многому научился у них. Мы действительно хорошие друзья, у нас отличные отношения», – говорил Каранка перед матчем его «Мидлсбро» с «МЮ». Моуринью как всегда ответил кислотно: «Будет лучше выпить с моим настоящим другом до матча, потому что один из нас после будет с унылым лицом».

Альваро Арбелоа

Жозе Моуринью не работает в клубах дольше трех сезонов – все заканчивается одинаково: против него ополчается раздевалка, а затем следует увольнение. Но в каждом клубе у португальца находится верный друг. В «Реале» им стал Арбелоа, который всегда и во всем поддерживал Жозе. Однажды Моуринью расчувствовался и назвал защитника исключительным человеком и одним из самых важных игроков, с которыми работал вместе.

Альваро Арбелоа и Жозе МоуриньюLe Buzz

Арбелоа тоже искренне любит бывшего тренера. «Я думаю, что это самый храбрый человек, которого я встречал в футболе», – заявил Альваро. Когда раздевалка «Мадрида» раскололась, испанец не побоялся пойти против Рамоса, Касильяса и Роналду, встав на сторону Жозе.

Из-за принципиальности и преданности защитнику пришлось тяжело. «Ты сам привыкаешь к давлению, но твоя семья, твои друзья переживают это хуже. Многие люди тогда вели себя некрасиво ради игры на публику, на прессу. Но защищать Моуринью не стоило мне ничего. И я сделал бы это еще раз», – сказал Арбелоа.

Джон Терри

Большего успеха Моуринью добивался, когда заставлял команду поверить, что весь мир – от судей до бога – ополчился против них. Лучше всего это получалось с «Челси», который не любят в Англии, но признают его достижения – как и с самим Жозе. Оба срока с лондонцами за португальца бились Петр Чех, Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба, но дружба завязалась с Джоном Терри.

«Простого спасибо не достаточно. Грустный, грустный день. Буду скучать, босс. Самый лучший, с кем я работал. Незабываемые воспоминания вместе», – написал Джон, когда Жозе уволили во второй раз. Вместе с Моуринью Терри выиграл три чемпионства АПЛ, три Кубка Лиги и Кубок Англии, стал капитаном «Челси» и сборной Англии.

Златан Ибрагимович

У Жозе не ладятся дела с игроками, которых представляет его враг Мино Райола – было трудно с Балотелли, Мхитаряном, а с Погба – совсем ад. Только Златан не поддавался промывке мозгов хитрого толстяка Райолы. Ибра подружился с Моуринью в «Интере», но ушел за год того, как Жозе спродюсировал для «нерадзурри» золотой хет-трик. На контрасте с Пепом Гвардиолой швед полюбил португальца еще пылче. Когда в 2014-м «Челси» обыграл «ПСЖ» в Лиге чемпионов (2:0), Ибра подкрался сзади к Моуринью и напугал его, а потом слегка потрепал и сгреб в объятия.

Когда Ибра готовился к матчам Евро-2008, ему принесли телефон и сказали, что новый тренер «Интера» хочет пообщаться. Златан сначала удивился, а потом оказалось, что Жозе звонит пожелать удачи. Португалец говорил на итальянском, который за три недели выучил лучше, чем швед за годы. Позже Моуринью встретил подругу Златана, отвел ее в сторонку и дал инструкции: корми, следи, чтобы высыпался и был довольным.

«Он вытащил из меня такие вещи, которые не под силу разглядеть другому тренеру. Когда я играл, чувствовал себя Терминатором. С ним я чувствовал себя уверенно. Это как быть кошкой, но чувствовать себя львом», – говорил Ибра накануне перехода в «МЮ». «За Жозе я готов умереть, а вот Гвардиола оказался бесхребетным трусом», – рассказал швед в автобиографии.

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