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Серхио Агуэро охладил пыл «Хоффенхайма» и забил в пятом гостевом матче ЛЧ для «Сити» подряд

Агуэро охладил пыл «Хоффенхайма» и забил в пятом гостевом матче ЛЧ подряд
Eurosport

1 час назад

И как его остановить?

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сравнял счет в матче Лиги чемпионов-2018/19 против «Хоффенхайма».

Пропустив уже на первой минуте, «горожане» провели быструю атаку, и Агуэро вкатил мяч в ворота после прострела Сане.

Для Агуэро этот гол стал пятым подряд в ЛЧ, забитым в гостях. Ранее от аргентинца пострадали «Фейенорд», «Наполи», «Шахтер» и «Базель».

  • После первого тайма счет ничейный – 1:1.
  • Всего в основном турнире ЛЧ у Серхио уже 31 мяч.

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