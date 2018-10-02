Серхио Агуэро охладил пыл «Хоффенхайма» и забил в пятом гостевом матче ЛЧ для «Сити» подряд
И как его остановить?
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сравнял счет в матче Лиги чемпионов-2018/19 против «Хоффенхайма».
Пропустив уже на первой минуте, «горожане» провели быструю атаку, и Агуэро вкатил мяч в ворота после прострела Сане.
Для Агуэро этот гол стал пятым подряд в ЛЧ, забитым в гостях. Ранее от аргентинца пострадали «Фейенорд», «Наполи», «Шахтер» и «Базель».
- После первого тайма счет ничейный – 1:1.
- Всего в основном турнире ЛЧ у Серхио уже 31 мяч.
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