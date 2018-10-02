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Гениальный хет-трик Пауло Дибалы в ворота «Янг Бойз», приправленный жгучим взглядом Роналду с трибун
И здесь аргентинец отнимает пальму первенства.
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз».
Уже на пятой минуте форвард открыл счет после изумительной диагонали от Бонуччи.
Не прошло и получаса, как Дибала оформил дубль, став первым на добивании.
Ну а хет-трик аргентинец оформил ударом в пустые ворота после идеально расчерченной комбинации туринцев на 69-й минуте.
Криштиану Роналду, пропускавший матч из-за дисквалификации смотрел за подвигами Дибалы с трибун.
- Кроме Дибалы в матче никто не забивал.
- В первом матче ЛЧ «Юве» был сильнее «Валенсии» – 2:0.
- Там и получил Роналду красную карточку и бан на матч со швейцарцами.
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