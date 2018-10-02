twitter

Арбитр притворился кротом и не увидел чудовищный фол последней надежды на Лерое Сане

Арбитр притворился кротом и не увидел чудовищный фол последней надежды на Сане
Eurosport

1 час назадОбновлено 6 мин. назад

Как можно было проглядеть такой пенальти?

«Манчестер Сити» обыграл в гостевом матче второго тура Лиги чемпионов «Хоффенхайм» со счетом 2:1, но победы вполне могло не случиться из-за ужасной судейской ошибки.

На 73-й минуте при счете 1:1 Лерой Сане вышел один на один с Оливером Бауманном, прокинул мяч мимо и упал после контакта с кипером хозяев. Арбитр встречи Дамир Скомина не увидел в эпизоде пенальти.

  • «Сити» вырвал победу после гола Давида Сильвы на 87-й минуте.
  • В первом матче ЛЧ-2018/19 английский клуб уступил «Лиону».
  • Видеоповторы появятся в Лиге чемпионов лишь в сезоне-2019/20.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Фееричная концовка матча Бёрдена и Ляна: парни поочередно ставили друг другу снукер

02:29
Популярные видео
«Я видел у игроков разную реакцию на поражение от «Вест Хэма». Моуринью настраивается на ЛЧ
9 097 просмотров6 ч
Серена топлес поет I Touch Myself
 637 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться