Арбитр притворился кротом и не увидел чудовищный фол последней надежды на Лерое Сане

«Манчестер Сити» обыграл в гостевом матче второго тура Лиги чемпионов «Хоффенхайм» со счетом 2:1, но победы вполне могло не случиться из-за ужасной судейской ошибки.

На 73-й минуте при счете 1:1 Лерой Сане вышел один на один с Оливером Бауманном, прокинул мяч мимо и упал после контакта с кипером хозяев. Арбитр встречи Дамир Скомина не увидел в эпизоде пенальти.

«Сити» вырвал победу после гола Давида Сильвы на 87-й минуте.

В первом матче ЛЧ-2018/19 английский клуб уступил «Лиону».

Видеоповторы появятся в Лиге чемпионов лишь в сезоне-2019/20.

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