Роберто Карлос: «Вспоминаю, как играл в «Лужниках» при минус 40, и начинаю мерзнуть»

Экс-защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос рассказал об опыте игры зимой в России.

«Хорошо ли, что матч ЦСКА – «Реал» проходит не в декабре? Знаете, в России погода меняется от плюс 40 до минус 40. Когда я играл в «Лужниках», здесь был искусственный газон. И минус 40 градусов. Вспоминаю об этом и начинаю мерзнуть. Ну, на самом деле, не вижу особой разницы между минус 5 и минус 25 градусами. В общем, холодно.

Но в то же время играть в России – это огромный опыт. Меня здесь тепло приняли, я был окружен теплом множества людей. Думаю, в России ко мне было особенное отношение, потому что я играл в «Реале». Трудно это объяснить, я так чувствую. В любом случае, годы, которые я провел здесь, были прекрасными», – сказал Карлов в эфире клубного канала «Реала».

Матч ЦСКА – «Реал» играется 2 октября.

Карлос играл в «Анжи» с 2011 по 2012 год.

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