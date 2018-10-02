«Наши стены – стадион Песчаный». Фанаты ЦСКА протестуют против «Лужников»
Пусть людей меньше, зато родной стадион.
Болельщики ЦСКА выразили недовольство переносом матчей Лиги чемпионов с «ВЭБ-Арены» на «Лужники». Руководство армейцев пошло на такие меры ради большей посещаемости.
Фанаты вывесили баннер: «Наши стены – стадион Песчаный». Арена армейцев находится на 3-й Песчаной улице.
- Вместимость стадиона ЦСКА – 30,5 тысяч человек, вместимость «Лужников» – 81 тысяча зрителей.
- ЦСКА выиграл у «Реала». По крайней мере, первый тайм – 1:0.
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