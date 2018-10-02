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Гвардиола о судействе: «Я знаю, что произошло в матчах с «Монако», «Ливерпулем» и «Хоффенхаймом»

Гвардиола о судействе: «Я знаю, что произошло в матчах с «Монако», «Ливерпулем» и «Хоффенхаймом»
Eurosport

36 мин. назад

Пеп взорвался.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался комментировать судейство матча Лиги чемпионов-2018/19 против «Хоффенхайма».

«Я не хочу говорить о судействе, потому что хочу быть со своими игроками на скамейке в следующем матче. Я знаю, что произошло в матче с «Монако», в четвертьфинале ЛЧ с «Ливерпулем». Я не хочу об этом говорить. Я не хочу об этом говорить. Я не хочу об этом говорить», – цитирует Гвардиолу журналист Goal Сэм Ли.

  • Дамир Скомина не дал пенальти за очевидный фол против Лероя Сане при счете 1:1.
  • «Сити» вырвал победу благодаря голу Давида Сильвы на 87-й минуте – 2:1.

Арбитр притворился кротом и не увидел чудовищный фол последней надежды на Сане

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