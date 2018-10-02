Заводящие фото и видео с заполненных «Лужников», куда вернулись Лига чемпионов и «Реал»
Большой футбол на большой арене.
2 октября Лига чемпионов вернулась на главный стадион 2018 года. Забитые под завязку «Лужники» лицезрели битву ЦСКА с «Реалом».
Некоторым армейцам по душе маленькие арены.
Звучит лучший спортивный гимн.
Вот так даже звучит:
ЦСКА быстро забивает.
Внушает.
- «Реал» пропустил самый быстрый гол в Лиге чемпионов с 2007 года.
- Домашний стадион ЦСКА вмещает 30,5 тысяч человек, «Лужники» – 81 тысячу.
- В 2018 году «Лужники» принимали матч открытия и финал чемпионата мира.
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