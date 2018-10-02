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Заводящие фото и видео с заполненных «Лужников», куда вернулись Лига чемпионов и «Реал»

Заводящие фото и видео с заполненных «Лужников», куда вернулись Лига чемпионов и «Реал»
Eurosport

32 мин. назад

Большой футбол на большой арене.

2 октября Лига чемпионов вернулась на главный стадион 2018 года. Забитые под завязку «Лужники» лицезрели битву ЦСКА с «Реалом».

Некоторым армейцам по душе маленькие арены.

Звучит лучший спортивный гимн.

Вот так даже звучит:

ЦСКА быстро забивает.

Внушает.

  • «Реал» пропустил самый быстрый гол в Лиге чемпионов с 2007 года.
  • Домашний стадион ЦСКА вмещает 30,5 тысяч человек, «Лужники» – 81 тысячу.
  • В 2018 году «Лужники» принимали матч открытия и финал чемпионата мира.

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