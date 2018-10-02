«Реал» пропустил от ЦСКА самый быстрый гол в ЛЧ за 11 лет

ЦСКА быстро открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Реала» – Никола Влашич распечатал мадридцев на 65-й секунде игры.

Это самый быстрый гол в ворота «Реала» в Лиге чемпионов с 2007 года. Тогда в матче с «Баварией» Рой Маккай забил мадридцам уже на 10 секунде. Тот гол стал самым быстрым в истории Лиги чемпионов.

Первый тайм так и закончился с единственным голом армейцев.

Игра проходит на московском стадионе «Лужиники». Не все фанаты этим довольны.

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