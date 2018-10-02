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«Ювентус» впервые в истории выиграл 9 стартовых матчей сезона подряд

«Ювентус» впервые в истории выиграл 9 стартовых матчей сезона подряд
Eurosport

21 мин. назад

Вот что присутствие Роналду делает.

«Ювентус» крупно обыграл «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов-2018/19 со счетом 3:0. Все три мяча соорудил нападающий Пауло Дибала.

Это победа стала для туринцев девятой подряд на старте нынешнего сезона. Такого в истории «старой синьоры» еще не было. В сезоне-1930/31 «бьянконери» выиграли восемь первых матчей, но в девятом уступили «Наполи».

  • «Юве» выиграл семь матчей в Серии А и еще два в ЛЧ.
  • Следующий матч туринцы проведут в чемпионате Италии с «Удинезе».

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